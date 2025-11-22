Su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı!

Yayınlanma:
Batman’da, eski bir su kuyusuna düşen çakal itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çakal daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Batman’da, merkeze bağlı Güneşli Köyü‘nde meydana gelen olayda, vatandaşlar eski bir su kuyusuna bir çakalın düştüğünü fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAKAL’I KUYUDAN KURTARDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kuyuya inen ekipler, iğne ile uyuşturulan çakalı düştüğü kuyudan çıkardı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

whatsapp-image-2025-11-22-at-12-15-50.jpeg

TEDAVİSİNİN ARDINDAN YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK!

Çakalın gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Kaynak:DHA

