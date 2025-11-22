Su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı!

Batman’da, merkeze bağlı Güneşli Köyü‘nde meydana gelen olayda, vatandaşlar eski bir su kuyusuna bir çakalın düştüğünü fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.

Tokat’ta yürekleri ısıtan anlar! Bahçesine giren tilkileri besledi

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAKAL’I KUYUDAN KURTARDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kuyuya inen ekipler, iğne ile uyuşturulan çakalı düştüğü kuyudan çıkardı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK!

Mahsur kalan yavru kediyi el birliğiyle kurtardılar!

Çakalın gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.