Tokat’ta yürekleri ısıtan anlar! Bahçesine giren tilkileri besledi

Tokat’ın Zile ilçesinde emekli Aşur Koçak’ın (56) bağ evine gelen 2 tilkiyi elleriyle beslediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. O anlar yürekleri ısıttı.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Fırtıman köyünde, yürekleri ısıtan bir olay meydana geldi. Fırtıman köyünde ikamet eden 56 yaşındaki emekli Aşur Koçak, bağ evinde olduğu sırada 2 tilkinin bağ evine girdiğini fark etti.

TİLKİLERE YİYECEK VERDİ!

Aşur Koçak, bahçesine giren tilkilerin aç olduğunu fark ederek 2 tilkiye et ve ekmek verdi.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken gelen tilkilerden birinin masaya çıkıp ekmek yediği anlar yürekleri ısıttı.

KARINLARINI DOYURUP GÖZDEN KAYBOLDULAR!

Yemeklerini yiyerek karınlarını doyuran tilkiler, bir süre sonra bahçeden çıkarak ormana girdi ve gözden kayboldu .


