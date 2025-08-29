Sevimli tilki işçilerle dost oldu: 7 aydır her gün geliyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi’nin yemekhane bölümüne 7 ay önce gelmeye başlayan kızıl tilki, işçilerin onu beslemesi üzerine her gün yemekhaneye geliyor. Aylardır, her gün hiç aksatmadan gelen tilki, işçilerin maskotu haline geldi. Tilki, işçilerin kendisi için ayırdığı yemeklerle besleniyor.

“AVUCUMUZDAN BİLE YEMEK YİYOR”

Sevimli tilkinin artık yemekhanenin bir parçası olduğunu ifade eden yemekhane çalışanı Kamil Yüksek, “Tilki 7 aydır buraya geliyor. Sürekli yanımıza gelmesine biz de şaşırıyoruz ve bizden hiç kaçmıyor. Artan yemekleri ona veriyoruz, bazen kendi cebimizden yiyecek alıp, besliyoruz. Tamamen buraya ait bir tilki oldu. Ben de hayatımda ilk kez tilki besliyorum. Çok hoş bir duygu. Kimseye zarar vermiyor, avucumuzdan bile yemek yiyor. Karnını doyurup, bazen gözden kayboluyor, sonra tekrar geliyor” ifadelerini kullandı.

