Sevimli tilkinin yardımına insan dostu koştu!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan ormanda dolaşan bir vatandaş, sıcaktan bitkin düşen tilkiyi fark etti. Tilkinin susamış olabileceğini düşünen vatandaş, yanında bulunan suyu plastik bir kaba koyarak tilkinin yanına götürdü.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Tilki, suyu kana kana içerken vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Tilki suyunu içtikten sonra ormana dönerek gözden kayboldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla gündem olurken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.