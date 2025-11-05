Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi

Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi
Yayınlanma:
Türkiye genelinde yağış azlığı ve aşırı su kullanımı nedeniyle meydana gelen su krizi TBMM gündemine taşındı. Yeni Yol Grubu, krizin araştırılması için araştırma önergesi hazırladı.

Dünya genelini kötü şekilde etkileyen gelen küresel ısınma Türkiye'de de etkili oluyor. Yurt genelindeki barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere düşerken, çok sayıda şehirde de planlı su kesintisi uygulaması hayata geçirilmeye başlandı. Öte yandan önemli göllerin de kuruduğu görüldü.

Bunun üzerine Yeni Yol Grubu, su krizini TBMM gündemine taşıdı.

thumbs-b-c-f4af3e1b9a40f151d11f05b2c1545208.jpg

Barajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladıBarajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladı

SU KRİZİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu, yurt genelinde meydana gelen su krizinin araştırılması için araştırma önergesi hazırladı.

jh.jpg
Yeni Yol Grubu'nun su krizine ilişkin hazırladığı araştırma önergesi (5.11.2025)

Söz konusu önergede "Türkiye'nin iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık riski, azalan su kaynakları, yanlış su yönetimi politikaları ve bölgesel su dengesizlikleri nedeniyle yakın gelecekte ciddi bir su kriziyle karşılaşma olasılığı bulunmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu kapsamda, ülkemizdeki su yönetiminin mevcut durumunun, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin, kuraklıkla mücadele stratejilerinin ve su kullanımındaki verimliliğin bütüncül biçimde araştırılması, ilgili bakanlıkların ve yerel yönetim politikalarının değerlendirilmesi, gerekli yasal, idari ve teknik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını, Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca arz ve teklif ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Türkiye
İstanbul'da trafik kilitlendi! Bu yolları kullanacaklar dikkat
İstanbul'da trafik kilitlendi! Bu yolları kullanacaklar dikkat
Mahallelinin 12 yıldır baktığı köpeği ateş ederek katletmişti! Emekli polis hakkında yakalama emri
Mahallelinin 12 yıldır baktığı köpeği ateş ederek katletmişti! Emekli polis hakkında yakalama emri
Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi!
Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi!