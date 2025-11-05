Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi
Dünya genelini kötü şekilde etkileyen gelen küresel ısınma Türkiye'de de etkili oluyor. Yurt genelindeki barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere düşerken, çok sayıda şehirde de planlı su kesintisi uygulaması hayata geçirilmeye başlandı. Öte yandan önemli göllerin de kuruduğu görüldü.
Bunun üzerine Yeni Yol Grubu, su krizini TBMM gündemine taşıdı.
Barajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladı
SU KRİZİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI
DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu, yurt genelinde meydana gelen su krizinin araştırılması için araştırma önergesi hazırladı.
Söz konusu önergede "Türkiye'nin iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık riski, azalan su kaynakları, yanlış su yönetimi politikaları ve bölgesel su dengesizlikleri nedeniyle yakın gelecekte ciddi bir su kriziyle karşılaşma olasılığı bulunmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:
- "Bu kapsamda, ülkemizdeki su yönetiminin mevcut durumunun, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin, kuraklıkla mücadele stratejilerinin ve su kullanımındaki verimliliğin bütüncül biçimde araştırılması, ilgili bakanlıkların ve yerel yönetim politikalarının değerlendirilmesi, gerekli yasal, idari ve teknik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını, Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca arz ve teklif ederiz."