Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi

Dünya genelini kötü şekilde etkileyen gelen küresel ısınma Türkiye'de de etkili oluyor. Yurt genelindeki barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere düşerken, çok sayıda şehirde de planlı su kesintisi uygulaması hayata geçirilmeye başlandı. Öte yandan önemli göllerin de kuruduğu görüldü.

Bunun üzerine Yeni Yol Grubu, su krizini TBMM gündemine taşıdı.

SU KRİZİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu, yurt genelinde meydana gelen su krizinin araştırılması için araştırma önergesi hazırladı.

Yeni Yol Grubu'nun su krizine ilişkin hazırladığı araştırma önergesi (5.11.2025)

Söz konusu önergede "Türkiye'nin iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık riski, azalan su kaynakları, yanlış su yönetimi politikaları ve bölgesel su dengesizlikleri nedeniyle yakın gelecekte ciddi bir su kriziyle karşılaşma olasılığı bulunmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi: