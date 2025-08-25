Su deposuna düşerek bacağı kırılan işçiyi itfaiye kurtardı!

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi içinde bulunan Teknokent AR-GE 12 binası şantiyesinde meydana gelen olayda, şantiyede işçi olarak çalışan Mustafa Tufan, su deposundaki 2 metrelik merdivene çıkarak izolasyon işine başlamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Tufan, merdivenlerden düştü. Bacağı kırılan Tufan’ın seslerini duyan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEPODAN KURTARDI!

Sağlık ekibi, su deposuna girişin 1 metre olduğu yere merdivenle inerek Tufan’a müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise ayağa kalkamayan Tufan'ı kaşık sedyeye alarak çalışanların da yardımıyla halatla su deposundan dışarıya çıkardı. Tufan güvenli gölgeye alınırken daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

