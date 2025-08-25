Su deposuna düşerek bacağı kırılan işçiyi itfaiye kurtardı!

Su deposuna düşerek bacağı kırılan işçiyi itfaiye kurtardı!
Yayınlanma:
Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 12 binasının şantiyesinde su deposunda izolasyon çalışması yaparken merdivenden düşen Mustafa Tufan’ın bacağı kırıldı. Tufan, 1 metrelik bir girişi olan su deposundan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi içinde bulunan Teknokent AR-GE 12 binası şantiyesinde meydana gelen olayda, şantiyede işçi olarak çalışan Mustafa Tufan, su deposundaki 2 metrelik merdivene çıkarak izolasyon işine başlamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Tufan, merdivenlerden düştü. Bacağı kırılan Tufan’ın seslerini duyan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

su-deposunda-merdivenden-dusup-bacagi-k-880435-261534.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ DEPODAN KURTARDI!

Sağlık ekibi, su deposuna girişin 1 metre olduğu yere merdivenle inerek Tufan’a müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise ayağa kalkamayan Tufan'ı kaşık sedyeye alarak çalışanların da yardımıyla halatla su deposundan dışarıya çıkardı. Tufan güvenli gölgeye alınırken daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

İsyan ettiler, acil destek istediler: Enflasyonla yarışamıyoruzİsyan ettiler, acil destek istediler: Enflasyonla yarışamıyoruz

Çocuk işçi TIR tamir ederken ezilerek öldüÇocuk işçi TIR tamir ederken ezilerek öldü

su-deposunda-merdivenden-dusup-bacagi-k-880436-261534.jpg

su-deposunda-merdivenden-dusup-bacagi-k-880438-261534.jpg

su-deposunda-merdivenden-dusup-bacagi-k-880442-261534.jpg

Kaynak:DHA

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor