İsyan ettiler, acil destek istediler: Enflasyonla yarışamıyoruz

Manisa’da üzüm üreticileri, artan girdi maliyetleri ve don felaketinin yol açtığı rekolte kaybının ardından, Tariş'in açıkladığı fiyatlara isyan etti. "Enflasyonla yarışamıyoruz" diyen üreticiler, yüksek girdi fiyatlarına rağmen üzüm fiyatlarının yerinde saymasından dert yandı ve devletten acil destek istedi.

Manisa'da üzüm üreticileri, yüksek maliyetler ve Tariş'in açıkladığı üzüm fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile bir araya gelen üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm çağrısında bulundu.

Üreticiler, nisan ayında yaşanan don felaketi nedeniyle rekoltenin ciddi oranda düştüğünü belirterek, bu durumun zaten yüksek olan maliyetlerle birleşince üretimi imkânsız hale getirdiğini ifade etti. Bir üretici, "Rekolte çok düşük. Dekar başına 50 kilodan bile az ürün aldık. Normalde 500 kilo olması gerekirken 50 kilo çıktı" diye konuştu.

TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!

Üreticiler artan mazot, elektrik, ilaç ve gübre fiyatlarına dikkati çekerek, "Biz enflasyonla yarışamıyoruz. Bizim ürünlerimiz de enflasyonla birlikte gitmiş olsa para kazanacağız. Ama nedense bizim üzerimizden enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"MALİYETLER UÇTU, FİYATLAR YERİNDE SAYDI"

Bir üretici, maliyetlerin son yıllarda katlanarak arttığını anlatarak, geçen yıla göre ilaç ve gübre fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğini ancak üzüm fiyatlarının aynı seviyede kaldığını vurguladı. Üretici, bir aylık elektrik faturasının 30 bin lirayı bulduğunu, mazotun ise 55 liraya çıktığını belirterek, "Ama üzüm fiyatı aynı. Hatta geri bile geliyor" dedi.

AKP enflasyona 'cumhur reyonu' ayarı çekti Hakan Kara gerçek formülü verdiAKP enflasyona 'cumhur reyonu' ayarı çekti Hakan Kara gerçek formülü verdi

TARİŞ'E "KELİME OYUNU" TEPKİSİ

Milletvekili Bakırlıoğlu, Tariş'in geçen yıl 7 numara üzüme 100 lira fiyat verirken, bu yıl 9 numara üzüme 120 lira fiyat açıklamasının bir "kelime oyunu" olduğunu öne sürdü. Üreticiler ise geçen yıl taban fiyat açıklanırken, bu yıl tavan fiyat açıklandığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti.

"DEVLET DESTEK OLSUN"

Üreticiler, yaşadıkları zorlukların en büyük nedeninin desteklemelerin olmaması olduğunu ifade ederek, devletten beklentilerini dile getirdi.

"Amelinin parasını ödesek yeter" diyen bir üretici, tüm üreticilerin Ziraat Bankasına borcu olduğunu belirterek, "Hükümet 'Borçları faizsiz erteliyoruz' desin, destek olsun bize" çağrısında bulundu.

Kaynak:ANKA

Ekonomi
