TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan-Haziran dönemine ait işgücü girdi endekslerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamını kapsayan istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 artış gösterdi. Alt sektörlere bakıldığında, sanayide %2,2’lik bir azalma dikkat çekerken; inşaatta %6,7 ve ticaret-hizmet alanında %3,2 oranında artış kaydedildi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİNDE DÜŞÜK ARTIŞ

Toplam çalışılan saat endeksi yıllık bazda yalnızca %0,6 yükseldi. Sanayi sektöründe çalışılan saatlerde %3,7’lik bir düşüş yaşanırken, inşaatta %4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,3 oranında artış gözlemlendi.

BRÜT ÜCRETTE YILLIK BAZDA YÜZDE 44,3’LÜK ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksinde yıllık %44,3’lük dikkat çekici bir artış yaşandı. Alt kalemlere bakıldığında; sanayi sektöründe %38,3, inşaatta %47,7 ve ticaret-hizmette %47,8 oranında yükseliş kaydedildi

İSTİHDAMDA SINIRLI ARTIŞ

2025’in ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre istihdam endeksi %0,6 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe %0,7’lik düşüş görülürken; inşaat sektöründe %2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,9 artış gerçekleşti.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ DÜŞTÜ

Çeyreklik bazda toplam çalışılan saat endeksi %2,7 oranında geriledi. Bu düşüş, sanayi sektöründe %4,3, inşaatta %2,5 ve ticaret-hizmette %1,8 olarak kaydedildi.

BRÜT ÜCRETTE ÇEYREKLİK %10,8 ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte önceki döneme göre %10,8 oranında arttı. Sanayi sektöründe %9,9, inşaatta %12,1 ve ticaret-hizmette %11,3’lük artışlar gözlendi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ YILLIK %44,3 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan saatlik işgücü maliyeti endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %44,3 oranında arttı. Sanayi sektöründe %44,6, inşaatta %42,8 ve ticaret-hizmette %45,2 yükseliş kaydedildi.

SAATLİK KAZANÇTA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Saatlik kazanç endeksi, yıllık bazda %43,4 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe %43,6, inşaatta %41,5 ve ticaret-hizmette %44,5’lik yükselişle dikkat çekti.

KAZANÇ DIŞI MALİYETTE %48,7’LİK ARTIŞ

Kazanç dışı saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,7 oranında arttı. Sanayi sektöründe %49,6, inşaatta %49,0 ve ticaret-hizmette %49,1 oranında yükseliş gerçekleşti.

ÇEYREKLİK SAATLİK MALİYET ENDEKSLERİ DE YÜKSELİŞTE

2025 ikinci çeyreğinde saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla %13,9 oranında artış gösterdi. Sanayi sektörü %14,8, inşaat %14,6 ve ticaret-hizmet sektörleri %13,4 oranında artışla bu yükselişe katkı sağladı.

KAZANÇ VE KAZANÇ DIŞI MALİYETLERDE PARALEL ARTIŞ

Saatlik kazanç endeksi ve kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi de çeyreklik bazda %13,9 oranında artış kaydetti. Sanayi sektöründe kazanç endeksi %14,9, kazanç dışı maliyet %14,5 arttı. İnşaatta bu oranlar sırasıyla %15,0 ve %12,8; ticaret-hizmette ise %13,3 ve %14,0 olarak gerçekleşti.