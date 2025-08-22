TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Veriler sanayide gerilemeyi gösterirken ücretlerde artış yaşandı. Ancak enflasyon nedeni ile bu ücret artışı işçinin alım gücünü arttırmazken, işverenin maliyetini arttırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan-Haziran dönemine ait işgücü girdi endekslerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamını kapsayan istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 artış gösterdi. Alt sektörlere bakıldığında, sanayide %2,2’lik bir azalma dikkat çekerken; inşaatta %6,7 ve ticaret-hizmet alanında %3,2 oranında artış kaydedildi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİNDE DÜŞÜK ARTIŞ

Toplam çalışılan saat endeksi yıllık bazda yalnızca %0,6 yükseldi. Sanayi sektöründe çalışılan saatlerde %3,7’lik bir düşüş yaşanırken, inşaatta %4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,3 oranında artış gözlemlendi.

BRÜT ÜCRETTE YILLIK BAZDA YÜZDE 44,3’LÜK ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksinde yıllık %44,3’lük dikkat çekici bir artış yaşandı. Alt kalemlere bakıldığında; sanayi sektöründe %38,3, inşaatta %47,7 ve ticaret-hizmette %47,8 oranında yükseliş kaydedildi

İSTİHDAMDA SINIRLI ARTIŞ

2025’in ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre istihdam endeksi %0,6 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe %0,7’lik düşüş görülürken; inşaat sektöründe %2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,9 artış gerçekleşti.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ DÜŞTÜ

Çeyreklik bazda toplam çalışılan saat endeksi %2,7 oranında geriledi. Bu düşüş, sanayi sektöründe %4,3, inşaatta %2,5 ve ticaret-hizmette %1,8 olarak kaydedildi.

BRÜT ÜCRETTE ÇEYREKLİK %10,8 ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte önceki döneme göre %10,8 oranında arttı. Sanayi sektöründe %9,9, inşaatta %12,1 ve ticaret-hizmette %11,3’lük artışlar gözlendi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ YILLIK %44,3 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan saatlik işgücü maliyeti endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %44,3 oranında arttı. Sanayi sektöründe %44,6, inşaatta %42,8 ve ticaret-hizmette %45,2 yükseliş kaydedildi.

SAATLİK KAZANÇTA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Saatlik kazanç endeksi, yıllık bazda %43,4 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe %43,6, inşaatta %41,5 ve ticaret-hizmette %44,5’lik yükselişle dikkat çekti.

KAZANÇ DIŞI MALİYETTE %48,7’LİK ARTIŞ

Kazanç dışı saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,7 oranında arttı. Sanayi sektöründe %49,6, inşaatta %49,0 ve ticaret-hizmette %49,1 oranında yükseliş gerçekleşti.

ÇEYREKLİK SAATLİK MALİYET ENDEKSLERİ DE YÜKSELİŞTE

2025 ikinci çeyreğinde saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla %13,9 oranında artış gösterdi. Sanayi sektörü %14,8, inşaat %14,6 ve ticaret-hizmet sektörleri %13,4 oranında artışla bu yükselişe katkı sağladı.

KAZANÇ VE KAZANÇ DIŞI MALİYETLERDE PARALEL ARTIŞ

Saatlik kazanç endeksi ve kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi de çeyreklik bazda %13,9 oranında artış kaydetti. Sanayi sektöründe kazanç endeksi %14,9, kazanç dışı maliyet %14,5 arttı. İnşaatta bu oranlar sırasıyla %15,0 ve %12,8; ticaret-hizmette ise %13,3 ve %14,0 olarak gerçekleşti.

