AKP enflasyona 'cumhur reyonu' ayarı çekti Hakan Kara gerçek formülü verdi

Yüksek enflasyon altında milyonları yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakan AKP iktidarı, çuvaldaki koca deliği "Cumhur reyonu" yaması ile kapatmaya çalışıyor. Tarım Kredi marketlerinde bundan böyle bazı ürünler "Cumhur reyonu" projesi kapsamında 'indirimli' olarak satılacak. Milyonların borcunu ödeyemez hale geldiği, alım gücünün eridiği şartlarda atılan bu adım bir çok çevreden tepki de çekti. İktidarın halkın yoksulluğuna neden olan ekonomi yönetimi, lüks harcamaları, sermayeden yana kararları bunda etkili oldu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara bu uygulamayı ülke genelindeki yüksek fiyatlara dikkat çekerek eleştirdi. Kara sosyal medya hesabı X'ten şunları ifade etti:

"Marketlerde Cumhur reyonları adıyla daha düşük fiyatlı bölümler açılması gündeme gelmiş.

Yetmez. AVM’lerde, pazarlarda, giyimde, eczanelerde, züccaciyelerde de Cumhur reyonu açılmalı. Düşük ücretle eğitim veren Cumhur okulları açılmalı. Cumhur konutları ile kiralar düşürülmeli."

'CUMHUR REYONU' UYGULAMASI

AKP iktidarının ekonomiyi dibe çeken politikaları yoksulluğu arttırıken, iktidar yurt genelinde Tarım Kredi marketleri açarak alım gücü kalmayan halkın tepkisini dindirmişti. Ancak bu marketler sektörde hakim olan diğer marketlerin ürün fiyatları ile hemen hemen aynı olması ile eleştiri konusu olurken son dönemde sık sık borç batağına girmesi ile gündem oluyor.

İktidar medyası Yeni Şafak'ın bildirdiğine göre sayıları 55 bini bulan Tarım Kredi'de ürünlerin fiyatlarını düşürmek için, her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri ortadan kalkacak. Ayrıca, fiyatlar tüm Türkiye'de sabit olacak.

Proje kapsamında vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 üründe fiyat istikrarı sağlanması hedefleniyor.