Kripto para platformu Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

SOYLU İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ve kardeşinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Soylu ise görüntülere dair "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" demişti.

İDDİALARA ÇOK KIZDI

Özer'in ardından sosyal medyada Soylu ile alakalı türlü iddialar ortaya atıldı. Soylu o iddiaların sahipleri ile hukuk önünde hesaplaşacağını ifade etti.

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca “bizim haberimiz yoktu” diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım."