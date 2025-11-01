Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu.

Cezaevi görevlilerinin sabah saatlerinde yaptığı kontrolde Özer’in banyoda asılı halde ölü bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

2017’de kurduğu Thodex isimli kripto para borsası üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Faruk Fatih Özer, “örgüt kurmak ve yönetmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Nisan 2021’de Thodex’in işlemlerini durdurmasının ardından yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto varlıkla yurtdışına kaçtığı öne sürülen Özer hakkında, 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

356 MİLYON LİRALIK ZARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Thodex üzerinden yapılan işlemler sonucu 356 milyon liralık zararın oluştuğu belirtilmişti.

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu.

Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen Özer hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianameye göre, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğun belirtiliyor.

