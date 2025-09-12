Soygun sonrası paralarla poz verdiler! Lüks harcama yaparken enselendiler

Olay, 15 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yaşandı. Yüzlerini kaskla gizleyen Suriye uyruklu Asad A. ve Abdulaziz E., girdikleri kuyumcuda dehşet saçtı. İki çalışanı, İbrahim Kesir ve Abdurrahman Gılleh'i tabancayla ayaklarından vuran soyguncular, tezgah ve vitrindeki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete doldurarak kayıplara karıştı. Yaralı çalışanlar hastaneye kaldırılırken, polis soygunu aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından tam 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alarak zanlıların kimliklerini ve kaçış güzergahlarını belirledi.

Polisin tespitlerine göre, soygunu planlayan Emrullah D., diğer iki zanlıyı olay yerinden bir otomobille alarak önce Karataş ilçesindeki bir tarlada, ardından Yüreğir'deki bir evde sakladı.

Soyguncuların rahat tavırları ise peşlerindeki polisin işini kolaylaştırdı. Zanlılar, çaldıkları altınları bir başka kuyumcuda bozdurduktan sonra soluğu Osmaniye'de alarak yeni bir otomobil satın aldı.

"KUTLAMA" VİDEOLARI DELİL OLDU

Ancak zanlıların en büyük hatası, soygun sonrası yaşadıkları sevinci ölümsüzleştirmek istemeleri oldu. Saklandıkları evde, çalıntı altınlardan elde ettikleri paraları bir odaya dökerek sayan ve birbirlerini kutlayan Asad A. ve Abdulaziz E., bu anları cep telefonuyla kaydetti. Hatta soyguna giderken çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları da ortaya çıktı. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına doğrudan delil olarak girdi.

LÜKS DÖNÜŞ YOLUNDA GÖZALTI

Elde ettiği delillerle harekete geçen polis, zanlıların yeni satın aldıkları otomobille Adana'ya döneceği bilgisine ulaştı. Kentin girişinde önlem alan ekipler, aracı durdurarak Emrullah D., Asad A., Abdulaziz E. ve yanlarındaki Hamid H.'yi yere yatırıp ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Zanlıların saklandığı evde yapılan aramada, altınların bozdurulmasından kalan 815 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılardan Emrullah D., Asad A. ve Abdulaziz E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hamid H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.