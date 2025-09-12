Soygun sonrası paralarla poz verdiler! Lüks harcama yaparken enselendiler

Soygun sonrası paralarla poz verdiler! Lüks harcama yaparken enselendiler
Yayınlanma:
Adana'da bir kuyumcuyu soyan, iki çalışanı silahla yaralayan ve yaklaşık 3 milyon liralık altınla kaçan zanlıların "başarıları", lüks bir otomobil alıp paraları sayarken çektikleri videolarla kutlamalarıyla son buldu. Polisin 900 saatlik kamera kaydını izleyerek adım adım izlerini sürdüğü soyguncular, yeni aldıkları otomobille şehre dönerken yakalandı.

Olay, 15 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yaşandı. Yüzlerini kaskla gizleyen Suriye uyruklu Asad A. ve Abdulaziz E., girdikleri kuyumcuda dehşet saçtı. İki çalışanı, İbrahim Kesir ve Abdurrahman Gılleh'i tabancayla ayaklarından vuran soyguncular, tezgah ve vitrindeki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete doldurarak kayıplara karıştı. Yaralı çalışanlar hastaneye kaldırılırken, polis soygunu aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908735-270000.jpg

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından tam 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alarak zanlıların kimliklerini ve kaçış güzergahlarını belirledi.

Polisin tespitlerine göre, soygunu planlayan Emrullah D., diğer iki zanlıyı olay yerinden bir otomobille alarak önce Karataş ilçesindeki bir tarlada, ardından Yüreğir'deki bir evde sakladı.

Soyguncuların rahat tavırları ise peşlerindeki polisin işini kolaylaştırdı. Zanlılar, çaldıkları altınları bir başka kuyumcuda bozdurduktan sonra soluğu Osmaniye'de alarak yeni bir otomobil satın aldı.

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908734-270000.jpg

"KUTLAMA" VİDEOLARI DELİL OLDU

Ancak zanlıların en büyük hatası, soygun sonrası yaşadıkları sevinci ölümsüzleştirmek istemeleri oldu. Saklandıkları evde, çalıntı altınlardan elde ettikleri paraları bir odaya dökerek sayan ve birbirlerini kutlayan Asad A. ve Abdulaziz E., bu anları cep telefonuyla kaydetti. Hatta soyguna giderken çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları da ortaya çıktı. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına doğrudan delil olarak girdi.

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908727-270000.jpg

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908728-270000.jpg

LÜKS DÖNÜŞ YOLUNDA GÖZALTI

Elde ettiği delillerle harekete geçen polis, zanlıların yeni satın aldıkları otomobille Adana'ya döneceği bilgisine ulaştı. Kentin girişinde önlem alan ekipler, aracı durdurarak Emrullah D., Asad A., Abdulaziz E. ve yanlarındaki Hamid H.'yi yere yatırıp ters kelepçeyle gözaltına aldı.

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908730-270000.jpg

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908731-270000.jpg

caldiklari-altinlari-bozdurup-paralari-908732-270000.jpg

Zanlıların saklandığı evde yapılan aramada, altınların bozdurulmasından kalan 815 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılardan Emrullah D., Asad A. ve Abdulaziz E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hamid H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
15 Eylül öncesinde 117 aydın CHP için birleşti: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz
15 Eylül öncesinde 117 aydın CHP için birleşti: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı