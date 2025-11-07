Sosyal medya 'Büyücüleri' yakalandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden “büyü yaparak” insanları birbirine bağlayacaklarını ve aile huzuru sağlayacaklarını iddia eden üç kişi, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden ulaşılan mağdurların “Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin”, “Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın” ve “Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum” gibi taleplerle şüphelilere başvurduğu tespit edildi.

BAŞKA KİŞİLERİN DE BANKA HESAPLARINI KİRALAMIŞLAR

Şüphelilerin, sözde “bağlama” ve “arınma” büyüsü karşılığında para talep ettiği, başka kişilerin banka hesaplarını kiralayarak ödemeleri buradan topladığı belirlendi. Mağdurlardan tekrar tekrar para istendiği, ayrıca elde edilen görüntülerle “yakınlarına göndeririz” tehdidiyle şantaj yapıldığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.Ö., A.A. ve U.U.Y. isimli şüpheliler İstanbul’da yakalanarak Ankara’ya getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.