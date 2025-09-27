34 milyonluk 'Muska' vurgunu! Altı üfürükçü tutuklandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte muska yazma, büyü bozma, medyumluk ve sahte şifa için kurban kesme gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran bir çeteyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, bu yöntemlerle 27 kişinin kandırıldığı belirlendi.

34 MİLYON LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları incelendi. 7 kişiye ait hesaplarda toplam 34 milyon 168 bin liralık para trafiği saptandı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

CEYLAN DERİSİ VE AT NALI

Operasyonda sözde büyü yapımında kullanıldığı öne sürülen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Arapça ve eski alfabelerle yazılmış ceylan ve yılan derileri, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı ve sabun gibi materyallere el konuldu. Ayrıca on binlerce euro ve dolar da bulundu. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ALTISI TUTUKLANDI

25 Eylül'de yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.