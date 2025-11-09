Sorumlulardan değil protesto edenlerden hesap soruluyor! Kocaeli'deki iş cinayetini protesto eden 4 gencin tutuklanması istendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 2’si çocuk 6 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetini Kadıköy'de "Ölüm Nedeni: Holdingci Güçler" pankartıyla protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Gençlik Komiteleri üyesi 9 genç, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada, 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybettiKocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞ

Söz konusu fabrikanın, aylar öncesinde iş güvenliğinin olmadığı ve çocuk işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildiği açığa çıkmıştı. Yangının ardından yapılan incelemeler sonucunda, ruhsatsız olduğu öğrenilen işyeriyle ilgili CİMER'e şikayetlerin olduğu fakat hiçbir işlemin yapılmadığı anlaşılmıştı.

İŞ CİNAYETİNİ PROTESTO EDEN 9 GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç olayı, "Ölmek istemiyoruz" diyerek, "Ölüm Nedeni: Holdingci Güçler" pankartıyla Kadıköy sokaklarında protesto eden Gençlik Komiteleri üyesi 9 genç, dün akşam eylem sonrası gözaltına alındı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın haberine göre gece boyunca İskele Karakolu’nda tutulan ve haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla işlem yapılan gençler, savcılık ifadeleri için bugün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

4 KİŞİNİN TUTUKLANAMSI İSTENDİ

Savcılık işlemlerinin ardından 9 gençten 4'ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gençlerden 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

