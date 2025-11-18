Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi İstanbul'un turistik yerlerini gezmelerinin ardından kaldıkları otele geçmelerinin ardından rahatsızlanmış ve gittikleri hastanede tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edilmişlerdi.

O gece ailenin iki çocuğu zehirlenmelerinin ardından hayatlarını kaybetti. Anne evlatlarının hayata gözlerini yummasının ardından iki gün sonra, baba ise entübe edilmesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlk şüpheler her ne kadar yedikleri yemeklere yönelse de sonrasında kaldıkları otelde yapılan ilaçlamadan da zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Ailenin kesin ölüm nedeni adli tıp tarafından yapılan incelemeler sonucunda açıklanacak. Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde hala gözaltında tutulan 7 kişi hakkında işlemler devam ediyor.

Gözaltındaki 4 kişinin yarın adliyeye sevki beklenirken 3 kişi hakkındaki ek gözaltı süresi alındı.

TAKSİCİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında ailenin hastaneden otele giderken bindikleri taksinin şoförünün de ifadelerine başvuruldu. Taksici çocuklardan birisinin aracına kustuğunu anlattı. Ancak sonrasında aracını yıkatmasından dolayı bu kusmuktan örnek alınamadı.

'ANNE, YOLUN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORDU'

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İLAÇLAMA YAPAN ŞİRKETTEN İFADELER

Soruşturma kapsamında otelde ilaçlama yapan şirket çalışanı ve şirket sahibi ile oğlu gözaltına alındı. Şirket çalışanı ifadesinde her zamanki gibi ilaçlama yapıp sonradan otelden ayrıldığını söyledi.

Otelde ilaçlama yapan şüpheli ifadesinde önlem aldığını, her zamanki gibi 2 kapak ilaç kullandığını ifade ederek, "İki ayrı ilaç ve kapak kullandım. Sızmaması için gereken önlemi aldım" dedi.

ŞİRKET SAHİBİ VE OĞLU: BİZ GİTMEDİK

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilaçlama şirketinin sahibi ve oğlu ise ifadelerinde 'biz ilaçlamaya gitmedik' dedi.