Son Dakika | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika | YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!