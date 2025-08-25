Son dakika | ÖSYM sitesi çöktü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yapılamıyor. Bugün özellikle üniversite adayları sonuçlarını öğrenmek için siteyi ziyaret etmek isterken "Bu siteye ulaşılamıyor" ifadesi ile karşılaşıyor.

2025 YKS tercih sonuçları bugün saat 09.45’te ilan edildi. Sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, ÖSYM’nin resmi sitesine yoğun ilgi gösterdi. Ancak siteye giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı ile karşılaştı.

Yoğun talep nedeniyle ÖSYM’nin sitesinde zaman zaman erişim sıkıntıları yaşanıyor. Bazı adaylar sonuçlarını sorunsuz bir şekilde görüntülerken, özellikle yoğunluk nedeniyle siteye ulaşamayanlar da bulunuyor. Kurum yetkilileri, bu durumun geçici olduğunu ve adayların kısa süre içinde sonuçlara erişebileceğini belirtti.

Özetle, 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası ÖSYM sitesi yoğun ilgi nedeniyle kesintiler yaşıyor ve adayların bir kısmı sonuçlarını öğrenmekte güçlük çekiyor.

whatsapp-image-2025-08-25-at-10-32-28.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

