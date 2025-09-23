Son Dakika | TELE1 yöneticileri adli kontrolle serbest

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yapılan KJ hatası nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürüldü. Programlar Müdürü İhsan Demir de adliyeye götürülmek üzere evinden polisler tarafından alındı.

ÜÇ FARKLI SAVCI İFADE ALDI

Soruşturma kapsamında, ifadeleri 3 ayrı savcının alacağı öğrenildi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, TELE1 programcısı Özuğurlu ve Programlar Müdürü Demir'in ifadeleri alındı. Yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından 16.55 sıralarında Yanardağ, Demir ve Özuğurlu'nun adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Sorumlu Müdür Ali İhsan Demir ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ifadelerinde, yayın anında kanalda bulunmadıklarını, olayın sehven yaşandığını, ancak yine de üzüntü duyarak özür metni yayınladıklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Yayın moderatörü şüpheli Musa Özuğurlu'nun ifadesinde ise eylemin reji personelinin yayında söylenen cümleyi yanlış alt yazıya dönüştürmesinden kaynaklandığını, bir kasıt bulunmadığını beyan ettiği aktarılan yazıda, şüphelilerin cezai sorumluluklarının bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Yazıda, yayında paylaşılan ifadenin "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve suçun işlendiği yönünde yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.

Ancak gelinen aşama itibarıyla delillerin büyük oranda toplandığı ve tutuklamanın tedbir olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, tutuklamadan beklenen gayeye adli kontrol hükümleri ile ulaşılabileceğine kanaat getirildiği belirtilen yazıda, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada ölçülü olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

