Son dakika | Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yapılan KJ hatası nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürüldü. Programlar Müdürü İhsan Demir de adliyeye götürülmek üzere evinden polisler tarafından alındı.

ÜÇ FARKLI SAVCI İFADE ALDI

Soruşturma kapsamında, ifadeleri 3 ayrı savcının alacağı öğrenildi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, TELE1 programcısı Özuğurlu ve Programlar Müdürü Demir'in ifadeleri alındı. Yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından 16.55 sıralarında Yanardağ, Demir ve Özuğurlu'nun adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği ifade edildi.