Son dakika | Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi

Son dakika | Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programcı Musa Özuğurlu ve Programlar Müdürü İhsan Demir, ifade için polis tarafından adliyeye götürüldü. İfadeleri, 3 ayrı savcının aldığı öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan Yanardağ, Özuğurlu ve Demir adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yapılan KJ hatası nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürüldü. Programlar Müdürü İhsan Demir de adliyeye götürülmek üzere evinden polisler tarafından alındı.

ÜÇ FARKLI SAVCI İFADE ALDI

Soruşturma kapsamında, ifadeleri 3 ayrı savcının alacağı öğrenildi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, TELE1 programcısı Özuğurlu ve Programlar Müdürü Demir'in ifadeleri alındı. Yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından 16.55 sıralarında Yanardağ, Demir ve Özuğurlu'nun adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Siyaset
Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona Özgür Özel'den ilk açıklama
Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona Özgür Özel'den ilk açıklama
CHP lideri Özel A Takımını değiştiriyor
CHP lideri Özel A Takımını değiştiriyor