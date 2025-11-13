Son Dakika | Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Son dakika... Gürcistan'da TSK'ya ait düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerden 19'un naaşı bulunmuştu. Son şehidin naaşı da bugün ulaşıldı.
Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusuna ve 19 şehidin naaşına dün ulaşılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, son şehidin naaşına da ulaşıldığını açıkladı. MSB şu açıklamayı yaptı:
"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır."