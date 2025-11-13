Son Dakika | Son şehidin naaşına da ulaşıldı

Son Dakika | Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Yayınlanma:
Son dakika... Gürcistan'da TSK'ya ait düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerden 19'un naaşı bulunmuştu. Son şehidin naaşı da bugün ulaşıldı.

Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusuna ve 19 şehidin naaşına dün ulaşılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, son şehidin naaşına da ulaşıldığını açıkladı. MSB şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Türkiye
Üst üste yaşadığı acıların ardından torunlarıyla birlikte evden atılıyordu! O dedeye yardım eli uzandı
Üst üste yaşadığı acıların ardından torunlarıyla birlikte evden atılıyordu! O dedeye yardım eli uzandı
Çelişkili tavırlarıyla dikkat çekmişti: Anne ve oğulun ölümünde oklar enişteye çevrildi!
Çelişkili tavırlarıyla dikkat çekmişti: Anne ve oğulun ölümünde oklar enişteye çevrildi!