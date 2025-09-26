Son Dakika | 'Soğuk Savaş' iddianamesi hazırlandı: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün hapsi istendi

YouTube'da yayın yapan "Soğuk Savaş" isimli kanalda, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımların içeriği nedeniyle kanalın sahipleri hakkında yasal süreç başlatıldı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu tespit edildi.

4.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Paylaşımları yapan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, iki şüphelinin de 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Soğuk Savaş soruşturması

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheli olarak yer alan isimlerin ifadelerine yer verildi. Buna göre Enes Akgündüz, emniyet ifadesinde programın yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da çekildiğini ve kendisinin de konuk olarak davet edildiğini söyleyerek, “Ben kariyerim boyunca ilk kez bir programa dahil oldum. Benim işim ve kariyerim açısından izlenerek kendimi tanıtıp yükseltebileceğimi düşündüğüm bir programdı. Programın ana teması gülmek ve güldürmekti. Lakin bana sorulan soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu. Videoyu izlediğinizde de soruyu anlamadığım için afallayıp kaldığımı göreceksiniz.

Ekstra olarak programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar düşünceye sahip bir insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım.

Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum. Ben bu yaşıma kadar hiçbir suça karışmadım” dedi.

"BU SÖZÜN HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Program sunucu Boğaç Soydemir ise emniyette verdiği ifadede, Youtube'da bulunan soğuk savaş isimli programda yayınlanmak üzere, soru-cevap formatında karşılıklı soğuk şakaların yapıldığı video çektiklerini söyledi. Soydemir, “Video yaklaşık 2 hafta önce çekildi, geçtiğimiz cuma olarak yayınlandığını biliyorum. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum arkadaşlardan duydum normal söylenen bir söz olarak biliyordum hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur. Bunun bir hadis olduğu öğrendiğimizde programın o kısmını yayından kaldırdık, gelen tepkiler üzerine kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan özür mesajı yayınladım, suçsuzum” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli YouTube kanalında yayınlanan bir videoda yapılan şaka nedeniyle soruşturma başlattı. Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Soydemir ve Akgündüz hâkimlikçe 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasından 23 Eylül'de tutuklanmıştı.