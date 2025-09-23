Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Soğuk Savaş soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

TUTUKLANDILAR

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz, 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: