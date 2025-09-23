Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Soğuk Savaş soruşturması

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Soğuk Savaş adlı programda yapılan bir şaka sebebiyle haklarında soruşturma açılan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

TUTUKLANDILAR

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz, 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum.

Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

