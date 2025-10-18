Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

Son Dakika haberi... Sezgin baran Korkmaz'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve imza adli kontrolü talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.