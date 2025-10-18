Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) 'çökme' iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
SBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktı
5 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alındı.
3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şaban Kayıkçı, konutu terk etmeme adli kontrolü talebi, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.