Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... Sezgin baran Korkmaz'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve imza adli kontrolü talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) 'çökme' iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

5 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alındı.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şaban Kayıkçı, konutu terk etmeme adli kontrolü talebi, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

