Son Dakika | Payfix Genel Müdürü hakkında tahliye kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Pay Fix Genel Müdürü Serhat Akadğ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Pay Fix Genel Müdürü Serhat Akadğ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; "Yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 26yıla kadar hapsi istenen eski Flash TV sahibi Erkan Kork'un da yer aldığı 55 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Kork, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme; sanıklar Pay Fix AŞ Genel Müdürü Serhat Akdağ, BankPozitif Muhasebe Direktörü Metin Topçuoğlu, İninal YK Üyesi Umut Yeşilöz, Oyuncu Meltem Beydilli, Bankacı İnci Tuğçe Şahinci, hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

