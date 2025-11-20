Merkez Bankası yolsuzluğunda bir tahliye daha: Emrah Şener'den sonra Osman Arslan da bir ayda çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, örgüt liderliği ile suçlandığı halde sadece bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 Ekim'de tutuklanan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın da bir ay tutukluluğun ardından tahliye edildiği ortaya çıktı.

Osman Arslan, BKM bünyesinde kurulan satın alma komisyonu üyesiydi. Arslan şaibeli olduğu belirtilen ihalelere bu komisyondan geçtiği belirtiliyordu.

Osman Arslan, dün avukatlarının başvurusu üzerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bundan bir gün önce de Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ın başkanı olduğu HAK-İŞ'in 50 yılı nedeniyle bir tören yapılmış bu törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış ve konuşma yapmıştı.

Osman Arslan'dan 8 gün önce de merkez bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener de tahliye edilmişti.

EKİM AYINDA 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener ve BKM eski genel müdürü Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanmıştı.

Başsavcılık, BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'' ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi''nde usulsüzlükler yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Buna ek olarak ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları yapıldığı iddia edilmişti.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı da sıralanan suçlamalar arasında.

"ÖRGÜT LİDERİ" 1 AYDA SERBEST, ÜYELER İÇERİDE

Soruşturmada "örgüt lideri" olarak gösterilen Emrah Şener'in yanı sıra 7 kişi daha tutuklanmıştı. Tutuklulardan Baran Aytaş, Emrah Şener'in baskısıyla hareket ettiğini söylemişti, Şener ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

MB'nin iki ihalede 66.224.448 TL kamu zararı olduğunu saptadığı süreç sonrasında tutuklanan Emrah Şener'in sadece bir ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şener'in dün konutunu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesi kararıyla tahliye edildiği ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI DENETİMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kurumdaki usulsüzlükler, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktı.

Ekonomi kulislerine de yansıyan iddialara göre Merkez Bankası’nda Şener döneminde yapılan usulsüzlükler kurum içinde rahatsızlık yaratmış, iddialar dönemin Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a da bildirilmişti. Erkan'ın bu ihbara rağmen adım atmadığı öne sürülüyor. Gaye Erkan'ın ayrılmasından sonra, Fatih Karahan'ın göreve geldikten yalnızca birkaç gün sonra müfettişlerle yapılan görüşmelerin ardından soruşturmayı başlattığı belirtiliyor.