Son dakika | MSB'den uçak enkazında inceleme açıklaması

Son dakika | MSB'den uçak enkazında inceleme açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, içinde 20 askerin bulunduğu ve Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında düşen C-130 kargo uçağının enkazında Gürcistan yetkilileri ile koordine şekilde incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

6,30 İTİBARİYLE BAŞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" dendi.

20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi

NE OLMUŞTU

Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği belirtilen kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaza ulaşmak için koordineli çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. MSB uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu.

Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklamaGürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. MSB, uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
Ataşehir’de zincirleme kaza: 2 kişi ağır yaralı trafik tek şeride düştü
Ataşehir’de zincirleme kaza: 2 kişi ağır yaralı trafik tek şeride düştü
Sağlık alanında reklamlar için yeni düzenleme
Sağlık alanında reklamlar için yeni düzenleme