Son dakika | MSB'den uçak enkazında inceleme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

6,30 İTİBARİYLE BAŞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" dendi.

NE OLMUŞTU

Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği belirtilen kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaza ulaşmak için koordineli çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. MSB uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. MSB, uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.