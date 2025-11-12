Son dakika | MSB: 20 personelimiz şehit düşmüştür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

ENKAZDAKİ İNCELEMELER 06.30'DA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" dendi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği belirtilen kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaza ulaşmak için koordineli çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. MSB uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. MSB, uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.