Son Dakika | MİT'ten veri sızıntısı operasyonu! Üç kişi yakalandı

Son dakika... MİT tarafından kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlenen operasyonda vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle kişisel verilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

mit-koordinesinde-kisisel-verileri-calan-940319-279218.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel bilgilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler tespit edildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı yapılan baskınlarla, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricileri gözaltına alındı.

mit-koordinesinde-kisisel-verileri-calan-940317-279218.jpg

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

mit-koordinesinde-kisisel-verileri-calan-940318-279218.jpg

VERİLERİMİZ YURT DIŞINA AKTARILMIŞ

USOM’un teknik çalışmaları sonucunda, şüphelilerin kullandığı dijital altyapılar ortaya çıkarıldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise örgütün mali kaynakları ve para akışı takip edilerek deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen kişisel verilerin, casusluk amaçlı olarak yurtdışındaki kişi ve yapılarla paylaşıldığı tespit edildi.

DOKUZ SİTE KAPATILDI

Operasyon kapsamında, 'Sowix', 'Ondex' ve 'EmreQuery' gibi isimlerle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu 9 internet sitesine el konuldu ve erişimleri engellendi.

Ayrıca, şüphelilerin iletişim kurduğu çok sayıda Telegram grubu ve kanal da güvenlik birimleri tarafından ele geçirilerek kapatıldı.

whatsapp-image-2025-09-30-at-16-09-01.jpeg

VERİ SIZINTISINI AKP İNKAR ETMİŞTİ

AKP iktidarı kişisel verilerin, sızdırıldığına yönelik haberleri birçok defa yalanlamıştı.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, veri sızıntısını Eylül 2024'te kabul ettiği iddia edilmişti.

Uraloğlu, ardından iddiaların ardından AA'ya konuk olup, "Bugünün Türkiyesi'nde sızıntı da riski de yok" demişti.

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonuHani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

Uraloğlu'nun açıklamasından birkaç ay sonra MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) operasyon düzenlemişti.

Panel adı altında vatandaşın sağlık, tapu ve birçok kişisel verilerini satanlar yakalanmış ardından da tutuklanmıştı.

BTK YASA DIŞI SORGU PANELİNİN İSMİNİ VERMİŞTİ

Aylar önce güvelik güçleri veri sızıntısına yönelik operasyon düzenlese de sızıntı bitmedi. Kısa süre önce yine vatandaşın bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 26 Eylül'de Sowix isimli sorgu üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin paylaşıldığını açıkladı. BTK, 26 Eylül'de dört ilde eş zamanlı operasyonla üçü 18 yaşından küçük sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

BİR DE SAHTE DİPLOMA SKANDALI PATLADI

Geçtiğimiz ağustos da sahte diploma çetesi skandalı patlak vermişti. E-devlet'e sızan şahıslar, para karşılığında üniversite diploması üretmişti.

Depremde hayatını kaybeden avukatın diplomasını bakın ne yapmışlar: Bu kadar da olmazDepremde hayatını kaybeden avukatın diplomasını bakın ne yapmışlar: Bu kadar da olmaz

Para karşılığı diploma alan şahıslar, sanki gerçekten üniversiteden mezun olmuş gibi e-devlet kayıtlara sahip olmuştu. E-devlet'te böyle bir kaydın olması nedeniyle de sahte diplomaya sahip şahıslar, KPSS'ye girip şayet başarılı olurlarsa memur bile olabilirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

