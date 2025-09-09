Depremde hayatını kaybeden avukatın diplomasını bakın ne yapmışlar: Bu kadar da olmaz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A1 blokunun yıkılması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş, statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci ile Sahara Yapı Kooperatif Başkanı Yıldırım Dönertaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Güner Sitesi'nin inşası ve ruhsatlarıyla ilgili olarak dönemin Yakınca Belediye Başkanları Veysel Katırcı ve Fahri Öztürk ile teknisyen İsa Güvercin hakkında da aynı suçtan dava açılırken 2 dosya birleştirildi.

“TÜM SANIKLAR ASLİ KUSURLUDUR”

Güner Sitesi hakkında son bilirkişi raporu ise Yalova ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanarak Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Söz konusu bilirkişi raporunda; binada kullanılan beton ve betonarme donatısında, yapısal tasarım ve üç boyutlu statik analizlerde, teknik uygulamalarda, ruhsat ve iskan işlemleri ile tadilat projelerinde kusurlar bulunduğu belirlendi.

Rapora göre, müteahhit, fenni mesul, teknik uygulama sorumlusu ve kontrol/denetim mühendisleri, statik proje müellifi ve denetçileri ile belediyenin kontrol/denetim mühendis ve amirleri asli kusurlu bulundu.

“BİNA HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ”

Müşteki avukatlarından Oğuz Taner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Güner Sitesi davasına ilişkin bilirkişi raporunda yalnızca belediye, fenni mesuller, şantiye şefi ve müteahhitlerin kusurlu gösterildiğini ifade ederek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kusursuz gösterilmesine itiraz ettiklerini belirtti.

Binanın yönetmeliklere uygun olmadığını ve hukuka aykırı şekilde inşa edildiğini vurgulayan Taner, bilirkişi raporuna itirazlarının sonucunda tüm sorumlu kişilerin dosyaya dahil edilmesini ve kusurluların objektif şekilde yargılanmasını umduklarını aktardı.

STAJYER AVUKATIN BELGELERİ TAHRİF EDİLMİŞ!

Üst düzey kamu personelinin e-imzası kullanılarak sahte diploma düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, depremde Güner Sitesi'nde yaşamını yitiren stajyer avukat Ali Mert İnce'nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin tahrif edildiği açığa çıkarken Taner, "Aynı zamanda bu Güner Sitesi dosyası, biz avukatlar için çok değerli bir meslektaşımız, genç kardeşimiz Ali Mert'in kaybına sebep olmuştur. Daha sonrasında maalesef diploması kullanılarak bazı hukuksuzluklar yapılarak avukat olmaya çalışılmış. Ancak gerek Malatya Barosu, gerek Türkiye Barolar Birliği konunun takipçisi olarak süreci devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

