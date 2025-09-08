Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde, toplu konut projesi için "acil kamulaştırma" kararı alınarak çok sayıda tapulu araziye el konulması, mülk sahiplerini harekete geçirdi. Haklarını aramak için konuyu yargıya taşıyan mahalle sakinleri, henüz bir mahkeme tarihi dahi belirlenmemişken arazilerine yapılan müdahalelerle sarsıldı. Kolluk kuvvetleri eşliğinde mahalleye bir ay içinde iki defa giren iş makineleri, bölgedeki ağaçları sökmeye başladı ancak mahallelinin gösterdiği tepki üzerine kepçelerin çalışması durduruldu.

Yapılan ilk müdahalede ağaçların bir kısmı sökülürken, ikinci müdahalede ise yüzde yetmişi zeytin, portakal ve mandalina ağacı olan ve birçoğu meyvelerini dalında taşıyan ağaçlar yerlerinden edildi. Bu duruma isyan eden ve topraklarını terk etmeyeceklerini belirten mahalle sakinleri, birkaç gün önce "Ağaçlarımızı söktünüz ama topraklarımızı vermiyoruz" diyerek sökülen ağaçların yerine yeni fidanlar dikti.

"İKİ DÖNÜMÜ ALMAK İÇİN ÇOK EMEK VERDİM, ASLA HELAL ETMİYORUZ"

Geçimini bu topraklardan sağlayan ve geleceğini bu arazilere bağlayan mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Dört çocuğu olduğunu ve her birine yarım dönüm arazi bırakabilme hayaliyle yıllarca çalıştığını belirten bir mahalleli, "Deprem olursa en azında bir çadır kurar orada kalırlar. Hepimiz bir barakada yaşadık, başkalarını sevindirmek için beni üzüyorlar. Bu iki dönümü almak için ne kadar emek verdim. Yazık, günahtır asla helal etmiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Tapuların bir anda değil, teker teker alındığını vurgulayan vatandaş, "Kendi emeğimi çocuklarıma yedirmezsem helal olacak mı onlara? Geceleri uyuyamıyoruz, herkes hastalandı" diye ekledi.

"BU ZULÜMDÜR"

Bir başka mahalle sakini ise ağaçlarla kurdukları bağı ve yapılan müdahalenin yarattığı yıkımı şu sözlerle anlattı:

"Bir ağacın yetişmesi çocuk gibidir, altı yılda anca meyvesini veriyor, gözümüz gibi bakıyoruz. Ondan sonra sen gel kimseye sorma, dozerlerle gir ve istediğini yap. Bu ne insanlığa sığar ne Allah’a sığar. Bu zulümdür."

Kolluk kuvvetlerinin ağaçları söktüğü yerlere kararlılıkla yeniden fidan diktiklerini belirten bir diğer mahalleli ise mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti:

"Ağaçlarımızı alabilirler ama topraklarımızı vermiyoruz. Diktiğimiz ağaçlar için nöbet de tutacağız. Süreç nasıl olur bilmiyoruz çünkü karşımızda herhangi bir muhatap yok."