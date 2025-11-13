Son dakika | Marmara’da deprem! Silivri sallandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Silivri açıklarında yaşanırken 3,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 19,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, deprem Silivri açıklarında, yerin 19.1 km derinliğinde gerçekleşti.

MERKEZ ÜSSÜ SİLİVRİ AÇIKLARI!

Merkez üssü Silivri açıkları olan deprem, saat 11:57’de meydana gelirken İstanbul’da hissedildi.

SINDIRGI’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER KORKUTMUŞTU!

Son aylarda, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen art arda depremler, paniğe yol açmıştı. En son olarak, bugün gece saatlerinde Sındırgı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve AFAD’ın duyurusundan kısa bir süre sonra bölgede 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşanmıştı.

Sındırgı'da peş peşe 3 deprem birdenSındırgı'da peş peşe 3 deprem birden

Bölgede meydana gelen depremlerin birçoğu İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken vatandaşları korkuya sürüklemişti.

