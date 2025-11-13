Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,7 büyükülüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12,31 kilometre olarak açıklandı.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD verilerine göre deprem saat 6,16'da 12,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
‘Adresi bulamadık’ diye denetlememişler!
‘Adresi bulamadık’ diye denetlememişler!
İddianamenin ruhu siyasi
İddianamenin ruhu siyasi