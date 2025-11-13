Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,7 büyükülüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12,31 kilometre olarak açıklandı.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:16:14 TSİ
Enlem:39.24417 N
Boylam:28.14806 E
Derinlik:12.31 km
Detay:https://t.co/I5T506QbFQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD verilerine göre deprem saat 6,16'da 12,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...