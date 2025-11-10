Sındırgı beşik gibi! Ahmet Ercan'dan tedirgin edecek açıklama

Geçtiğimiz Ağustos ayı ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Sındırgı'da sarsıntılar sürüyor.

Son olarak bugün saat 21.20 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Sındırgı kırığı üzerinde 4.7, 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde üç artçı depremin olduğunu aktaran Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kritik bir açıklama yaptı.

"SINDIRGI KIRIĞI KUDURDU"

"Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeoff fizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem" ifadelerini kullanan Ercan, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri hatırlatarak "Önceden olan iki tane M 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar" dedi.

Mühendislik hizmeti almamış evlere girilmemesi gerektiğini vurgulayan Ercan, "özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın X paylaşımı (10.11.2025)

"Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır" diyen Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: