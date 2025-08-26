Son dakika | Malazgirt kutlamalarına gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma:
Muş’un Bulanık ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlamalarına gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. 1’i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muş’un Bulanık ilçesi çıkışında, saat 10.00’da Malazgirt'te düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak için yola çıkanları taşıyan minibüs, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

malazgirt-kutlamalarina-gidenleri-tasiya-882278-262074.jpg

1’İ AĞIR 10 KİŞİ YARALI!

Meydana gelen kazada, sürücü ve 9 kişi yaralanırken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:DHA

