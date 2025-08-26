Adıyaman'da ihbara giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ihbarına giden Mehmet U. idaresindeki polis ekip aracı, kavşaktan dönmeye çalışan Bülent Y. yönetimindeki 28 ES 471 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazada polisler ile otomobil sürücüsü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.