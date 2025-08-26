Adıyaman'da ihbara giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

Adıyaman'da ihbara giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı
Yayınlanma:
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, ihbara giden polisleri taşıyan ekip aracının sivil bir otomobille çarpışması sonucu 4’ü polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ihbarına giden Mehmet U. idaresindeki polis ekip aracı, kavşaktan dönmeye çalışan Bülent Y. yönetimindeki 28 ES 471 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazada polisler ile otomobil sürücüsü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı