Son dakika | KYK yurdundaki skandalda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdundaki taciz soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yaz tatilinden döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Öğrenciler, tatile giderken yurtta bıraktıkları eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve iç çamaşırlarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını gördü.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, odalarda alkol kullanan bazı şüphelilerin kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı ortaya çıktı. Dolaplara ise Instagram adreslerinin bırakıldığı görüldü.

Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Son Dakika | KYK yurdundaki taciz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Üç kişi görevden alındıSon Dakika | KYK yurdundaki taciz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Üç kişi görevden alındı

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

