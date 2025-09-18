Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na yaz tatili sonrası dönen öğrenciler, dolaplarına bıraktıkları eşyalarının zarar gördüğünü fark etti. Öğrenciler, tadilat sırasında çalışan işçilerin eşyalarını karıştırdığını, kişisel eşyalarına yazılar yazıp sosyal medya adreslerine bıraktığını, odaları adeta çöplüğe çevirdiğini belirtti.

“Güvenli, ucuz, sağlıklı barınma temel insan hakkıdır. İşçiye ev, öğrenciye yurt” yazılı pankart açılan eylemde, “Taciz değil, barınmak istiyoruz”, “Tacizsiz yurtlar, tacizsiz Türkiye” ve “KYK uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları atıldı.

“Çalışan kişilerin kontrolü neden sağlanmamıştır”

İşçi Öğrenci Birliği adına konuşan Berfin Arabulan, güvenlik sorununa dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Öğrenciler yurda geldiklerinde, yaz tatilinde yapılan tadilatta çalışanlar tarafından eşyalarının karıştırıldığını, iç çamaşırlarına yazılar yazıldığını, instagram adresleri bırakıldığını, odalarının adeta çöplüğe döndüğünü görmüşlerdir. Ortaya çıkan fotoğraflarda çalışanların öğrencilerin odasında sofralar kurup âlem yaptığı görülmüştür. Bu tacizdir. Bu, biz kadınların onuruna ve güvenliğine yapılmış bir saldırıdır. Bu yurtta yapılan tadilatta çalışan kişilerin kontrolü neden sağlanmamıştır? Bu tadilatı kim yapmıştır? Eğer bir özel şirket yaptıysa neden denetlenmemiştir? Burada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde ülkemize getirilen, sigortasız çalışan, kayıtları bile olmayan kaçaklardır. Bu insanlar nasıl bu yurdun tadilatında bu şekilde çalıştırılmışlardır?”

“Öğrencilerin onuru ayaklar altına alınmıştır”

CHP İstanbul Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Sekreteri Deniz Karaköse, yaşananların hakaret, saldırı ve taciz olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Afgan-Suriye uyruklu işçiler, öğrencilerin dolaplarını zorla kırmış, eşyalarını yağmalamış, kız öğrencilerin özel eşyalarını kullanıp kirletmiş, yurt odalarını rezalet içinde bırakmışlardır. Yurdun her köşesinde alkol şişeleri ve prezervatifler bulunmuş, öğrencilerin onuru ve mahremiyeti ayaklar altına alınmıştır. Bu rezalet, yalnızca birkaç kişinin suçu değildir. Bu rezaletin sorumlusu, buna göz yuman, denetlemeyen, öğrencilerin güvenliğini hiçe sayan başta yurt müdürü Rukiye Bozkurt, yurt yönetimi ve ilgili kurumların tamamıdır. Yurt yönetimi öğrencilerin yurda giriş çıkış saatini takip ettiği kadar sözde tadilat sürecini takip etseydi bugün bu rezaleti konuşuyor olmayacaktık. Dolaplarımızı kıran, eşyalarımızı kirleten, özel hayatımıza saldıran bu kişiler ve onları bu yurda sokan yöneticiler derhal yargı önüne çıkarılmalı, en ağır cezaları almalıdır. Yurtlarda kimlerin çalıştığı, kime yetki verildiği ve güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığı kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmalıdır.”

“ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ BARINMA HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

“KYK hesap verecek” yazılı pankart açan Yurtsuzlar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Şimal Civelek de üniversitelilerin barınma hakkının hiçe sayıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saray rejiminin yandaş müteahhitleri aldıkları yurt ihaleleri ile kazanmaya devam etmekte, iktidar bu düzene göz yummaktadır. Zeren Ertaş katledildiğinde asansör şirketini suçlayan KYK, şimdi de tüm sorumluluğu kendi üzerinden atmakta, bizzat kendisinin anlaştığı şirketi suçlayıp yaşananlar üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmaktadır. Bu tablo, kadın öğrenciler için daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Cevizlibağ Kadın KYK Yurdu’nda yaşanan özel alanın ihlali, kadınların güvenliğinin hiçe sayılmasıdır. Kadınlar güvensiz koşullara, baskılara ve tehditlere karşı kendi haklarını savunmak zorunda bırakılmaktadır. Bugün Cevizlibağ’da yaşanan, kadınların her alanda maruz bırakıldığı erkek egemen, denetimsiz, keyfi düzenin bir yansımasıdır. Ayrıca görüyoruz ki barınma sorunu yalnızca bir yurt meselesi değildir; iktidarın neoliberal ve piyasacı politikalarının sonucudur. Gençliği borçla, barınma krizleriyle, güvensiz koşullarla terbiye etmeye çalışan bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz. Üniversiteliler ne lüks otel istiyor, ne de sadaka, insanca yaşanacak, güvenli, ücretsiz, nitelikli barınma hakkımızı istiyoruz.”