Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü. Faciada, işçilerden Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetmişti. Yangında yaralanan 1'i ağır 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybedenler kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verilmişti.

Kocaeli'de parfüm fabrikası yangınında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

FABRİKA SAHİBİ VE YÖNETİCİLERİ DAHİL 11 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrikanın sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile olayda ihmali olduğu değerlendirilen vardiya amirleri ve şüphelilerin kaçmasına yardım edenlerin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BAKANLIK DÜZEYİNDE 7 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Facia sonrası idari soruşturma da hızla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA BELEDİYEYE ULAŞTI: BAŞKAN YARDIMCISI VE 4 ZABITA AÇIĞA ALINDI

Soruşturmanın idari ayağı yerel yönetime de uzandı. Dilovası Belediyesi, faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan'ı açığa aldı. Böylece olayla ilgili görevden uzaklaştırılan kamu personeli sayısı 12'ye yükseldi.