Son Dakika | Kartalkaya davasında karar verildi!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

11 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Otel sahibi Halit Ergül, otel sahibinin eşi Emine Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, kızı Elif Aras, otel sahibinin damadı Emir Aras, otel Müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezada indirim uygulanmadı.

Karar, salonda alkışlarla karşılandı.

OTEL SAHİBİ HALİT ERGÜL VE EŞİ SAVUNMA YAPTI

Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunmalarını yaptı.

Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunma verdi.

"TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM"

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi.

Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi.

Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

MÜTALAA

İlk duruşmanın ardından hazırlanan mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıl, ayrıca “olası kastla yaralama” ve “nitelikli mala zarar verme” suçlarından toplam 178 yıl 582 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için de benzer suçlardan 1950’şer yıl hapis cezası istenirken, itfaiye eri İrfan Acar için 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İl Özel İdaresi yöneticileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan mutfak görevlisi Enver Öztürk için ise beraat talebinde bulunuldu.