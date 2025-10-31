Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay: Hakkında soruşturma izni verilen kamu görevlileri hala görevde

Bolu’daki Grand Kartal Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, 11 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını, adalet mücadelesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Son Dakika | Kartalkaya davasında karar verildi!

"VERİLEN KARAR TÜRK HUKUK TARİHİNDE EMSAL OLABİLECEK BİR KARARDIR"

Gençbay, şu ifadeleri kullandı:

“Yüce heyete karşı umudumuzu hep koruduk. Ve buradan çıkan kararın, çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğine değindik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre Dünya Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bağoğlu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular.”

Gençbay, yaşananları "organize kötülük" olarak adlandırdığını belirterek, bu kötülükle mücadelede kamu görevlisinden işletme sahibine ve personeline kadar iştirak edenlerle ilgili verilen kararın önemine dikkat çekti.

"HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ OLAN BÜROKRATLAR HALA GÖREVDE"

Gençbay, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma sürecindeki yavaşlığa dair sert eleştiriler yöneltti.

Danıştay 1. Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdığını ve dokuz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatan Gençbay:

“Aradan yaklaşık bir ay geçti, hala başsavcılığımızdan bir hareket yok. Daha da vahimi, bu haklarında soruşturma izni verilen makamlarını söylüyorum. Turizm Bakanlığı'nın bu tür işletmeleri, tesisleri denetlemekle görevli, denetleme kontrolörler kurulunun bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü. Bunun hakkında soruşturma izni verilmişti. Bu hanım hala görevde. Bunun yardımcıları, genel müdür yardımcıları, bunlar hakkında soruşturma izni verilmişti. Bu kişiler hala görevde.”

diyerek, soruşturma izni verilen üst düzey bürokratların hala makamlarında bulunuyor olmasından dolayı duyduğu hayal kırıklığını ve endişeyi dile getirdi.