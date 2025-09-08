Son Dakika | İzmir'de karakola saldırı: 2 polis şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yakalandığı bildirildi.

Halk TV Ege Temsilcisi Mustafa Akbaş saldırıya ilişkin, "Sabah erken saatlerde oldu. Bu İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda iki polis şehit olurken bir polis de ağır yaralandı. Saldırının ise 16 yaşındaki maskeli bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddiaları var. Pompalı tüfekle yapıldığı saldırının iddiaları gündemde. Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın şehit düştüğü bilgisi ulaştı" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...