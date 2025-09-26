Son Dakika | İmamoğlu'ndan Erdoğan'a meşruiyet göndermesi

Son Dakika | İmamoğlu'ndan Erdoğan'a meşruiyet göndermesi
Yayınlanma:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de görülen bilirkişi davasındaki görüntüleri, ABD Büyükelçisi Barrack'ın "Erdoğan meşruiyet istiyor ve Trump da bunu verecek" sözlerine atıf yaparak paylaştı. İmamoğlu mahkeme salonundaki "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarını "Meşruiyet milletten alınır" diyerek paylaştı.

İmamoğlu bugün Silivri'de görülen ve ertelenen bilirkişi davasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün en sıcak başlığına gönderme yaptı.

Mahkeme salonunda yankılanan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarını "Meşruiyet milletten alınır" diyerek paylaştı.

mamoglu-mahkeme.png

NOT: Mahkeme salonundan görüntü paylaşılması kanunlarla yasaklandığı için, İmamoğlu'nun mesajını videolu paylaşamıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL: TARTIŞMA VARSA MEŞRUİYETİN YOK

CHP Lideri Özgür Özel de Silivri çıkışında 'meşruiyet' tartışmasına değindi. Özel şunları söyledi:

“Trump ilk neyi hatırlatıyor? Hileli seçimi en iyi bu bilir diyor. Yani diyor ki memleketinde meşruiyeti yok. Amerikan kamuoyunda da meşruiyeti yok...

“Trump gibi bir menfaatçi, bu kadar menfaati temin edip sonra dönüp dönüp ‘iyi adam’ diyor. Karşısında benim bakanlarım var, bu memleketin bakanları. ‘Zeki bunlar’ diyor. Akıllı bunlar. Keşke bu kadar akıllı olmasalar. Çocuk mu avutuyorsun?

“Meşruiyet milletten alınır. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. İçeride antidemokratik davranışlar… Meşruiyet tartışmalı.”

Sana meşruiyet vereceğim. Bu bilir hileli seçimi, en iyi bilir’ diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok. Demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok ama alırsan LNG’yi, alırsan Boeing’i, verirsen tavizi, yaparsan nükleer anlaşmayı, verirsen nadir elementleri adam sana ağzıyla meşruiyet veriyor. Barrack bile şaşırmış diyor ki ‘Benim hiç aklıma gelmemişti. Trump buna meşruiyet verecek’ Ört ki ölem”

‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi

Barrack 'Erdoğan'a meşruiyet vereceğiz' demişti: CHP’den ilk açıklamaBarrack 'Erdoğan'a meşruiyet vereceğiz' demişti: CHP’den ilk açıklama

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Türkiye
Erdoğan böyle de kaybediyor: Trump'ın verdiği "meşruiyetin" vatandaşta karşılığı yok
Erdoğan böyle de kaybediyor: Trump'ın verdiği "meşruiyetin" vatandaşta karşılığı yok
İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hafriyat kamyonu böyle devrildi!
İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hafriyat kamyonu böyle devrildi!
Aydın'da rüşvet soruşturması: Polis memuru gözaltında
Aydın'da rüşvet soruşturması: Polis memuru gözaltında