Son Dakika | İmamoğlu'ndan Erdoğan'a meşruiyet göndermesi

İmamoğlu bugün Silivri'de görülen ve ertelenen bilirkişi davasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün en sıcak başlığına gönderme yaptı.

Mahkeme salonunda yankılanan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarını "Meşruiyet milletten alınır" diyerek paylaştı.

NOT: Mahkeme salonundan görüntü paylaşılması kanunlarla yasaklandığı için, İmamoğlu'nun mesajını videolu paylaşamıyoruz.

CHP Lideri Özgür Özel de Silivri çıkışında 'meşruiyet' tartışmasına değindi. Özel şunları söyledi:

“Trump ilk neyi hatırlatıyor? Hileli seçimi en iyi bu bilir diyor. Yani diyor ki memleketinde meşruiyeti yok. Amerikan kamuoyunda da meşruiyeti yok...

“Trump gibi bir menfaatçi, bu kadar menfaati temin edip sonra dönüp dönüp ‘iyi adam’ diyor. Karşısında benim bakanlarım var, bu memleketin bakanları. ‘Zeki bunlar’ diyor. Akıllı bunlar. Keşke bu kadar akıllı olmasalar. Çocuk mu avutuyorsun?

“Meşruiyet milletten alınır. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. İçeride antidemokratik davranışlar… Meşruiyet tartışmalı.”

Sana meşruiyet vereceğim. Bu bilir hileli seçimi, en iyi bilir’ diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok. Demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok ama alırsan LNG’yi, alırsan Boeing’i, verirsen tavizi, yaparsan nükleer anlaşmayı, verirsen nadir elementleri adam sana ağzıyla meşruiyet veriyor. Barrack bile şaşırmış diyor ki ‘Benim hiç aklıma gelmemişti. Trump buna meşruiyet verecek’ Ört ki ölem”