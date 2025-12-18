Son dakika |İHA'nın neden Ankara sınırında düşürüldüğü ortaya çıktı! MSB açıkladı
15 Aralık akşamında Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. O açıklamada "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve millî kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" ifadelerini kullanıldı.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU
Sonrasında ortaya çıkan bilgilerde İHA'nı Çankırı-Ankara arasında Roketsan tesisleri yakınlarında NATO ve 'Milli kontroldeki F-16'lar' ile düşürüldüğü ifade edildi. Ancak bu bilgiler infiale neden oldu. Bir İHA'nın Türkiye sınırlarına girip başkent sınırına kadar girebilmesi akıllarda kafa karışıklığına da neden oldu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan askeri uzmanlar bunun bir güvenlik zaafiyeti olmadığı, teknik bir konu olduğuna dair açıklamalar yaptı.
MSB NEDEN ANKARA SINIRINDA VURULDUĞUNU AÇIKLADI
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden Türkiye'nin hava sahasına giren ve vurularak düşürülen İHA ile ilgili yapılan son açıklamada, "Sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle" kararların alındığı kaydedildi.
DÜŞÜRÜLEN İHA KİMİN?
İHA'nın Karadeniz üzerinden gelmesi nedeni ile sahibinin Rusya ya da Ukrayna olabileceği edilen tahminler arasında. Ancak konu hakkında iki ülkeden de henüz bir açıklama gelmedi. MSB açıklamasında ise İHA'nın füze ile vurulması nedeni ile geniş alanda küçük parçalara ayrıldığı, arama tarama ve teknik incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
HAVA SAVUNMASINDA ZAAFİYET İDDİALARI KESİN DİLLE REDDEDİLDİ
İHA'nın sınırları ihlal etmesi ile hava sahasında güvenlik zaafiyeti olduğuna yönelik eleştiriler de MSB tarafından kesin bir dile ile reddedildi:
- "Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır."
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'nin haftalık basın toplantısında konu hakkında yaptığı açıklamaların tamamı da şu şekilde:
"15 Aralık 2025 tarihinde, Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatılmıştır. Süreç, söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütülmüştür.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür. Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararlar, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verilmektedir. Bu kapsamda uygulanan yöntem, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edilmiştir.
"İHA'nın çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendiriliyor"
Havada vurularak imha edilen İHA'nın çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetleri ilgili birimlerce titizlikle sürdürülmekte olup, doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır.
Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştirilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir."