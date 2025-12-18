Son dakika |İHA'nın neden Ankara sınırında düşürüldüğü ortaya çıktı! MSB açıkladı

15 Aralık akşamında Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. O açıklamada "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve millî kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" ifadelerini kullanıldı.

Karadeniz'de sıcak temas: TSK bir İHA'yı vurdu

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Sonrasında ortaya çıkan bilgilerde İHA'nı Çankırı-Ankara arasında Roketsan tesisleri yakınlarında NATO ve 'Milli kontroldeki F-16'lar' ile düşürüldüğü ifade edildi. Ancak bu bilgiler infiale neden oldu. Bir İHA'nın Türkiye sınırlarına girip başkent sınırına kadar girebilmesi akıllarda kafa karışıklığına da neden oldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan askeri uzmanlar bunun bir güvenlik zaafiyeti olmadığı, teknik bir konu olduğuna dair açıklamalar yaptı.

MSB NEDEN ANKARA SINIRINDA VURULDUĞUNU AÇIKLADI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden Türkiye'nin hava sahasına giren ve vurularak düşürülen İHA ile ilgili yapılan son açıklamada, "Sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle" kararların alındığı kaydedildi.

DÜŞÜRÜLEN İHA KİMİN?

İHA'nın Karadeniz üzerinden gelmesi nedeni ile sahibinin Rusya ya da Ukrayna olabileceği edilen tahminler arasında. Ancak konu hakkında iki ülkeden de henüz bir açıklama gelmedi. MSB açıklamasında ise İHA'nın füze ile vurulması nedeni ile geniş alanda küçük parçalara ayrıldığı, arama tarama ve teknik incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

HAVA SAVUNMASINDA ZAAFİYET İDDİALARI KESİN DİLLE REDDEDİLDİ

İHA'nın sınırları ihlal etmesi ile hava sahasında güvenlik zaafiyeti olduğuna yönelik eleştiriler de MSB tarafından kesin bir dile ile reddedildi:

"Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır."

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin haftalık basın toplantısında konu hakkında yaptığı açıklamaların tamamı da şu şekilde: