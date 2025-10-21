Son Dakika | Hopa Belediye Başkanı Cihan ifadeye çağırıldı

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı

CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Utku Cihan, Hopa'da olduğunu ve ifadesini Hopa'da vereceğini söyledi.

Cihan açıklamasında şunları söyledi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olan bu çağrı üzerine, şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa’da vermek istediğimi bildirdim. İfademi Hopa’da vereceğim. Arayan, mesaja atan, dayanışma duygularını ileten herkese teşekkür ediyorum.Endişe etmeyin, görevimizin başındayız!”

İBB ULAŞIM'DA GÖREV ALMIŞTI

Utku Cihan 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. 23 Aralık 2019 tarihinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı olarak seçildi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV muhabir Gamze Altunay'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri, belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer alırken ifadeye gidenler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Altunay, belediye çalışanlarının yaklaşık 2 aydır ifadeye çağrıldığını ancak iddianamenin de açıklanması ile son iki günde yoğun bir ifade talebinin olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

