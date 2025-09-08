Son dakika | Gürsel Tekin mahkemeye başvurdu! CHP’ye kayyum tebligatı

Kayyum Gürsel Tekin’in avukatının dilekçe yazarak kayyumluk kararının icrası için Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nün görevlendirilmesini istediği ortaya çıktı. Tekin, 'Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin" ifadelerini kullanarak mahkemeye başvurdu.

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerlerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevlendirmesinin yankıları sürüyor. Tekin’in bugün il binasına gideceğini açıklamasının ardından, dün akşam saatlerinde CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar binanın önünde nöbete başladı. Polis ekipleri ise binayı abluka altına aldı. Tekin'in il binasına doğru yola çıkmasının ardından ise milletvekillerine ve vatandaşlara biber gazlı müdahale başladı.

TEKİN MAHKEMEYE BAŞVURDU!

CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i binaya sokmamak için nöbetlerini sürdürürken kayyum Gürsel Tekin’in avukatının dilekçe yazarak kayyumluk kararının icrası için Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nün görevlendirilmesini istediği ortaya çıktı.

Tekin, “geçici kurul görevlendirmesi kararının infazı” için mahkemeye başvururken “Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin" ifadelerini kullandı.

CHP’ye giden tebligatta “Müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanmasını, kararın gereğinin takibi için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na, İstanbul Valiliği’ne, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ivedilikle müzekkere yazılmasını, tarafımıza kararın infazı için elden takip yetkili, mahkeme mührü ve onay imzası bulunan nüshasının verilmesini talep ederim" ifadeleri yer aldı.

KARARIN İCRASI İÇİN MEMURLAR İL BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ!

CHP İl Başkanlığı’nın önündeki polis müdahalesi devam ederken CHP’liler ise “Kayyumu içeriye sokmayız” diyerek nöbetlerini sürdürüyor. Mahkeme kararının icrası için ise memurların il başkanlığına gönderildiği bildirildi.

