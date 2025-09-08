CHP'li Akın İl Binası'nın içinde yaşananları anlattı

CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak Gürsel Tekin'in ve beraberindeki heyeti kayyum atayan mahkeme kararının ardından Tekin, bugün İl Başkanlığı'na geleceğini açıkladı. CHP Gençlik Kolları il binasında etten duvar örerek destek çağrısı yaptı.

CHP'li gençlerin açıklamasının ardından Valilik 6 ilçede 3 gün eylem yasağı kararı aldı. Polis CHP İl Binası'nda toplanan partililere müdahale ederken bina çevresini ablukaya aldı. Dün gece saatlerinde başlayan olaylar devam ederken bugün CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı yapıldı.

CHP'Lİ AKIN İL BİNASI'NIN İÇİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

CHP'nin 2024’te oylanarak kabul edilen yeni tüzükle hayata geçen Örgüt Temsilcileri Meclisi, ilk kez bugün toplandı. Toplantıda, CHP’nin 81 il başkanı, PM üyeleri, milletvekilleri, YDK üyeleri, önceki genel başkanlar ve örgüt temsilcileri bir araya geldi.

Toplantı salonunda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de dün gece İstanbul'da İl Başkanlığı'nda olduğunu ifade eden Akın, "Dün tüm belediye başkanlarımız, il genel meclis başkanımız, milletvekillerimiz hep beraber CHP İstanbul İl Başkanlığında Özgür Başkan'ın yanındaydık. Hem partililerimiz, partili olmayan birçok yurttaşımız partiye sahip çıkmak adına il binasındaydı. Gerçekten çok büyük bir dayanışma örneği vardı. Çünkü birçok yurttaşımız biliyor ki, bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil, bu ülkemizin meselesi" ifadelerini kullandı.

Filiz Gencan Akın, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Çünkü birçok yurttaşımız biliyor ki, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında meselesi değil, bu ülkemizin meselesi. Bizler ne yapıyoruz? Demokrasiye sahip çıkıyoruz. Hukuka sahip çıkıyoruz. Hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyoruz. Sabah buraya gelmeden önce İbrahim Kaboğlu Hocamı dinledim. Gerçekten kendisi çok kısa ve net olarak şunu söyledi: Anayasaya açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. CHP İstanbul İl Başkanlığımız baba ocağımız.

"ÖZGÜR BAŞKAN KARARLIYDI"

Oraya sadece partililerimiz değil, ülkemizden birçok yurttaşımızın özgürce girebildiği, kendi siyasi görüşlerini yansıtabildiği bir yer. Sadece partililer ya da yurttaşlarımız partinin içinde olmak istiyorlar. Ne acıdır ki, dün akşam saatlerinde vekillerimiz daha girmekte çok büyük zorluk yaşadılar. Biz Özgür Başkanımızı gördük, gayet kararlıydı. İl Başkanlığı'nda görevine devam ediyor.

Bir taraftan toplantılarına da devam ediyordu. Sivil toplum örgütleriyle, emek örgütleriyle toplantılar gerçekleştiriliyordu. Mücadeleye devam ediyor. Çok kararlı, çok moralli bir şekilde. Dolayısıyla aynı şekilde devam edecek. Çünkü İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bu gerçeği hiçbir mahkeme kararı, özellikle yetkisiz bir mahkemenin almış olduğu karar değiştiremez."

"CHP BU ÜLKENİN EN BÜYÜK DEĞERİDİR"

Akın, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş yıl dönümü. Bir taraftan biz burada çalıştaylar gerçekleştirdik. Bugün de genel başkanımızın açılış konuşmasıyla ve masa toplantılarıyla devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları şehirlerimizle mücadele etmeye, şehirlerimizde üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamdaki buradaki çalışmalar sonrasında da gene kapanış konuşmasını Genel Başkanımız yapacak. Bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Ben eminim ki, bugün genel başkanımız hem gündeme dair hem de partimize ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunacak. Çok verimli toplantılar gerçekleştireceğiz.

Ne kadar engellerse engellesinler Cumhuriyet Halk Partisi hem örgütüyle hem belediye başkanlarıyla çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümünü de tekrardan ben kutlamak istiyorum. Biz de kendi şehirlerimizde etkinliklerimize devam edeceğiz. Güçlü, bir arada durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en kıymetli, en büyük değeridir."