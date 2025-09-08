Özgür Çelik abluka altındaki il binasından seslendi: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz!

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben bugün saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi. CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti.

Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi.

Gece çıkan arbedenin ardından birçok vatandaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde uygulanan polis ablukasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor. Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır.