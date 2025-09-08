İmamoğlu'ndan CHP ablukası sonrası ilk açıklama: Derhal son verin! Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında "Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin" dedi.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in aralarında bulunduğu heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları harekete geçti.

CHP İstanbul İl binasında gıda ablukasıCHP İstanbul İl binasında gıda ablukası

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan partili gençler Tekin'i içeri almamak için destek çağrısı yaptı. Çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti.

İstanbul ablukasına karşı CHP'den yağmur altında demokrasi nöbeti! Kayyum Gürsel Tekin gerginliği tırmandırıyorİstanbul ablukasına karşı CHP'den yağmur altında demokrasi nöbeti! Kayyum Gürsel Tekin gerginliği tırmandırıyor

İBB'ye yönelik 19 Mart operasyonlarında tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum. Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz? Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin. Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir."

imamoglu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

