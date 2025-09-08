CHP İstanbul İl binasında gıda ablukası

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis ablukasındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Halk TV’ye yaptığı açıklamada, yaşananları “Gazze benzeri abluka” olarak nitelendirdi. Tanal, “Burası sanki Gazze’dir, Filistin’dir. Buraya bir sefer dün akşamdan beri yemek sevkiyatını vermedikleri için biz burada yemek alamıyoruz” dedi.

Açıklamasında, binaya dışarıdan yemek ulaştırılamadığını belirten Tanal, şunları söyledi:

“Dışarıdan buraya yemek getiremiyoruz. Ve dün akşam geç saatlerde ancak su alabildik. Yani, şu anda eğer nasıl Filistin, İsrail’in, Gazze, İsrail’in ablukası altındaysa, gıda ablukası altındaysa biz de dün akşamdan beri burada gıda ablukasının altındayız.”

Polislerin ablukası nedeniyle çevrede 10 binden fazla güvenlik gücü olduğunu söyleyen Tanal, bu durumun hukuk dışı olduğunu belirtti:

“Burası bir Gazze değil, burası bir Filistin değil, burası bir İsrail değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak devlet kendi vatandaşına yemek verilmemesi için ablukaya alması suçtur. İnsan hakları ihlalidir.”

İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi’ne seslenen Tanal, “İsraillilerin Filistinlilere yaptığı gibi engellememeli. Şu ana kadar engelleniyor. Bu ablukayı kaldırın!” çağrısında bulundu.

Hükümete tepki gösteren Tanal, “Biz İsrail’in ablukasını kaldıracağız diyorlar. Sen bize ablukayı koyuyorsun kardeşim” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü. CHP’lilerin aç kaldığını, bazı vatandaşların yalnızca “üç simit, beş simit” getirebildiğini belirtti.

Emniyet güçlerinin uzun süredir görevde tutulmasını da eleştiren Tanal, “Yazık günah ya. Böyle mi olur bu emniyete? Üç günden beri bu çocuklar bu şekilde yük taşıyorlar” dedi.

CHP’li Tanal, polisin il binasına gizlice girdiğini söyledi:

“Sivil kıyafetle giriyor. Kim geliyor? Polis geliyor. Polis, siyasi partilerin binalarına ancak mahkeme kararıyla girebilir.”

Tanal, CHP binasına gizlice giren sivil polisleri tespit ettiklerini de ekledi:

“Dünden beri 16 kişiyi yakaladım kardeşim. 16 tane sivil polis ya. Emniyet mensubu buraya gizlice niye girer ya? Ne arıyor?”

Sınır güvenliğine dikkat çeken Tanal, polis gücünün CHP etrafında değil, ülke sınırlarında olması gerektiğini vurguladı:

“10 bin tane polisi CHP’nin etrafına barikatla kuracağına git sınırlarımızı koruyun! Sınırlarımız kevgir gibi. Esrar, eroin tüccarlarının peşine düşmüyorlar.”

CHP’ye kayyum atanmasını “siyasi operasyon” olarak nitelendiren Tanal, “Bu iş CHP’ye kayyumu getirmek AKP’nin artık bir namus borcu gibi olmuş ya. Ya size ne kardeşim?” diye konuştu.

Adli süreçlerde polisin destek vermediğini hatırlatan Tanal, “Eğer bu dava AKP'nin davası olmamış olsaydı, icra memurları ve avukatlar için polis verilmezdi” dedi.

Tanal, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: